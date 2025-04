OM: zo goed mogelijk gezorgd voor Weski in detentie

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie spreekt met klem tegen dat voormalig advocaat Inez Weski op onrechtmatige wijze in voorarrest heeft gezeten, zoals haar advocaten donderdag hebben betoogd. Volgens het OM gebruiken de raadslieden "heel grote woorden", terwijl justitie "alles in het werk heeft gesteld om zo goed mogelijk voor haar te zorgen".

De officieren van justitie in de strafzaak tegen Weski reageerden op een uitvoerig pleidooi van advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops. Zij stellen dat Weski door het OM van haar vrijheid is beroofd, toen zij na haar arrestatie in april 2023 negen dagen in een ondergrondse bunker in Kamp Zeist moest verblijven.

Justitie zegt dat Weski daar is ondergebracht voor haar eigen veiligheid. Weski was advocaat van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo. Rond dat proces is "veel gebeurd", aldus het OM, doelend op de moorden op achtereenvolgens de broer, advocaat en adviseur van de kroongetuige in die zaak.