Wall Street weer omlaag na historische opluchtingsrally

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag weer omlaag, na de historische opluchtingsrally een dag eerder. Die werd veroorzaakt door het verrassende besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de invoering van veel importheffingen met negentig dagen uit te stellen. China krijgt echter geen uitstel. Voor dat land werd het tarief zelfs verhoogd naar 125 procent. De handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld gaat daarmee onverminderd voort. Trump denkt wel uiteindelijk ook met China een deal te kunnen bereiken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,7 procent lager op 39.919 punten. De index steeg woensdag bijna 8 procent en boekte daarmee de grootste dagwinst sinds maart 2020. De brede S&P 500-index verloor 2 procent tot 5338 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 2,6 procent tot 16.660 punten. De S&P 500 kende woensdag met een koerssprong van 9,5 procent de beste beursdag sinds 2008. De Nasdaq sloot 12,2 procent hoger en boekte de grootste dagwinst sinds het hoogtepunt van de internetbubbel in januari 2001.