Vanaf april alleen gereguleerde wiet verkocht in 10 gemeenten

DEN HAAG (ANP) - In de coffeeshops in de tien gemeenten die meedoen aan het wietexperiment mag vanaf 7 april volgend jaar alleen nog maar wiet van officiële telers worden verkocht. Het kabinet wil zo zorgen dat er "een duidelijk perspectief" is voor gemeenten, coffeeshophouders en telers, schrijven minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Vincent Karresmans (VWS) aan de Tweede Kamer.

Deze experimenteerfase in Breda, Tilburg, Groningen, Zaanstad, Almere, Arnhem, Nijmegen, Voorne aan Zee, Heerlen en Maastricht gaat "in principe" vier jaar duren. In april zijn nog drie telers klaar om legale wiet te leveren. In totaal zijn er dan zeven leveranciers. "Dit zal zowel de keuze voor coffeeshops als ook de bestendigheid van het aanbod ten goede komen", aldus de bewindslieden.