Israëlisch leger ontkent buiten bufferzone Golan actief te zijn

JERUZALEM (ANP/RTR) - Het Israëlische leger is naar eigen zeggen niet actief buiten de bufferzone op de Golan waar de VN op de wapenstilstand van vijftig jaar geleden toezicht hielden. Het leger is de zone binnengegaan na de val afgelopen zondag van het Syrische regime van Bashar al-Assad.

Dinsdag verschenen berichten dat Israëlische tanks veel dieper Syrië zijn ingereden. Zo zouden er al Israëlische tanks op 25 kilometer van Damascus zijn gezien. Dit is volgens een Israëlische legerwoordvoerder niet waar.

De Syrische hoofdstad ligt nog geen 45 kilometer van de bestandslijn tussen Israël en Syrië in de Golanhoogten. Die lijn was de frontlijn aan het einde van de oorlog van 1973 en daarna werd de smalle bufferzone ingesteld.

Israël ziet in de omwenteling in Syrië een kans dat land militair te verzwakken. Volgens waarnemers van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn er sinds de aankondiging zondagochtend van het vertrek van Assad al meer dan driehonderd Israëlische luchtaanvallen geweest. Ook dinsdag zijn er in Damascus weer explosies gehoord.