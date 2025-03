Vaticaan: paus had rustige nacht in ziekenhuis

ROME (ANP/AFP) - Paus Franciscus heeft volgens het Vaticaan een rustige nacht gehad in het ziekenhuis. "De nacht was rustig, de paus rust uit", staat in een korte mededeling over de zieke 88-jarige paus.

Franciscus heeft longontsteking en er is herhaaldelijk melding gemaakt van ademhalingsproblemen. De afgelopen dagen is wel steeds aangegeven dat zijn toestand nu "stabiel" is.

De paus wordt sinds medio februari behandeld in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Het Vaticaan gaf afgelopen week voor het eerst sinds zijn ziekenhuisopname een korte audioboodschap vrij van Franciscus. Die klonk verzwakt en bedankte gelovigen die voor hem bidden.