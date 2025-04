Vaticaan: warme gesprekken met Amerikaanse vicepresident Vance

ROME (ANP) - De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft in het Vaticaan "warme gesprekken" gevoerd met de tweede man van de kerk, kardinaal Pietro Parolin, meldt het Vaticaan. De kerk heeft volgens de verklaring ook zijn standpunt over migranten overgebracht. De paus heeft vaak kritiek gehad op het Amerikaanse migratiebeleid.

Volgens het Vaticaan hebben Parolin en Vance gesproken over de goede banden tussen de Heilige Stoel en de Verenigde Staten en gedeelde ideeën over de bescherming van de godsdienst- en gewetensvrijheid. Over andere onderwerpen was er een "uitwisseling van standpunten", waaronder oorlog en mensenrechten "met bijzondere aandacht voor migranten, vluchtelingen en gevangenen".

Vance is katholiek. Vrijdag zei hij in een bericht op X dat hij het bijzonder vond om in deze tijd van het jaar in de stad te zijn. "Ik ben iedere dag dankbaar voor deze baan, maar vooral vandaag nu mijn officiële verplichtingen me op Goede Vrijdag naar Rome hebben gebracht."

Brief

In februari stuurde paus Franciscus een brief aan de Amerikaanse bisschoppen waarin hij waarschuwde dat zwakken in de samenleving beschermd moeten worden. "Ik doe een dringende oproep aan alle gelovigen uit de Katholieke Kerk, en aan alle welwillende mannen en vrouwen, om niet mee te gaan in het narratief dat onze gevluchte broeders en zusters discrimineert en nodeloos lijden veroorzaakt."

In januari, vlak voordat Trump beëdigd werd voor zijn tweede termijn, had de paus de Amerikaanse voornemens om grote aantallen mensen te deporteren een "schande" genoemd.

Vance heeft de paus voor zover bekend niet ontmoet. De paus verkeert nog in zwakke gezondheid na een ziekenhuisopname.