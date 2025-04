Wielrenster Vos (37) verlengt contract bij Visma - Lease a Bike

MAASTRICHT (ANP) - Marianne Vos heeft haar contract bij wielerploeg Visma - Lease a Bike verlengd, maakte ze zaterdag tijdens een persconferentie in Maastricht bekend. Het is een verbintenis zonder einddatum, meldde de 37-jarige Brabantse, die zondag een van de kanshebsters is in de Amstel Gold Race. Vorig jaar won ze de koers door het Limburgse heuvelland.

"Deze ploeg voelt voor mij als thuis: een plek waar ik mezelf kan zijn en waar ik elke dag met plezier en motivatie mijn werk kan doen", zegt ze in een bijbehorend persbericht. "Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en de steun die ik hier krijg. Telkens het maximale uit mezelf halen, dat is nog steeds wat ik het liefste doe. Daarom ben ik blij dat we samen verdergaan met een verbintenis die geen einddatum kent."

Vos is actief op de weg, in het veldrijden en het gravelfietsen en in het verleden ook op de baan. In alle disciplines samen veroverde ze tot nu toe veertien wereldtitels en was ze twee keer olympisch kampioene.

Olympisch goud

Vos heeft op de weg tot nu toe 255 overwinningen achter haar naam staan. Drie keer veroverde ze de wereldtitel, voor het eerst op 19-jarige leeftijd in 2006 in Salzburg.

Hoogtepunt was haar olympische titel op de weg in 2012 in Londen, waarmee ze revanche nam voor een teleurstellend optreden op de Spelen van Beijing vier jaar eerder. Daar pakte ze wel olympisch goud als baanrenster op de puntenkoers. Als veldrijdster werd Vos acht keer wereldkampioen, vorig jaar pakte ze op het WK gravelfietsen haar veertiende en vooralsnog laatste titel.

De afgelopen jaren won ze onder meer etappes in de Giro Donne, Vuelta en Tour de France Femmes, waar ze in 2024 de groene trui veroverde.