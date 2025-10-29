Veel 'boeren' en 'dijken' op kandidatenlijsten voor Tweede Kamer

DEN HAAG (ANP) - De meest voorkomende achternaam op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen is De Boer. Acht potentiële volksvertegenwoordigers heten zo, maar uitgerekend bij de BoerBurgerBeweging (BBB) komt de naam niet voor. Ook de naam Van Dijk, met allerlei verschillende schrijfwijzen, is veel terug te vinden op het stembiljet.

Andere achternamen die veel op de lijsten staan, zijn De Jong/De Jonge/De Jongh/Jong, Jansen/Janssen, Brouwer/Brouwers en Kasteleijn/Kastelijn/Casteleijn/Castelein. Bijna duizend achternamen komen maar één keer voor.

De meest voorkomende voornaam op de kandidatenlijst is Jan: 21 kandidaten heten zo. Ook de voornamen Peter (17 kandidaten) en Henk (13) komen vaak voor. Inge is met zes keer de meest voorkomende vrouwennaam, maar staat op de totale lijst niet in de top 10. De namen Marieke, Judith en Nathalie komen elk vijf keer voor.