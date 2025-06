Veel files door vakantieverkeer, werkzaamheden en ongevallen

DEN HAAG (ANP) - Het is zondag druk op de snel- en N-wegen in Nederland. Iets na 14.00 uur stond er volgens de ANWB 279 kilometer file op deze wegen. Oorzaak is vooral terugkerend vakantieverkeer. Maar ook werkzaamheden, grenscontroles en ongelukken spelen het verkeer parten, meldt een woordvoerder van de ANWB.

Normaal staat er op een zondag op het drukste moment van de dag zo'n 100 kilometer file, vooral door werkzaamheden. Maar door het einde van het lange Hemelvaartsweekend is er zondag veel vakantieverkeer onderweg naar huis. Vooral in Zeeland is het daardoor druk op de weg. Zo is er een flinke verkeersstroom vanuit Zeeland richting Bergen op Zoom en Rotterdam.

Werkzaamheden zorgen daarnaast vooral rond Utrecht voor files. Ook zorgen grenscontroles en ongelukken voor vertraging. Zo is op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij knooppunt Holendrecht een ongeval gebeurd. Ook de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is dicht bij Nijmegen door een ongeluk.