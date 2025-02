Veiligheidsadviseur Trump: Kyiv moet op zijn woorden passen

WASHINGTON (ANP/RTR) - Oekraïne moet volgens de Amerikaanse adviseur Nationale Veiligheid Mike Waltz zijn toon matigen en akkoord gaan met een deal waarmee Amerikanen toegang krijgen tot waardevolle mineralen. De adviseur van president Donald Trump stelt in een interview met Fox News dat de regering in Kyiv te veel kritiek heeft op Trump. Toch zei hij ervan uit te gaan dat de landen er uiteindelijk wel uit komen.

"Ze moeten op hun woorden passen en eens goed nadenken over die deal en hem tekenen", aldus Waltz. Met de deal bedoelt hij het voorstel waarmee de VS kunnen investeren in Oekraïense mineralen die belangrijk zijn voor de energietransitie. Het voorstel had Kyiv afgewezen omdat veiligheidsgaranties geen onderdeel waren van de overeenkomst.