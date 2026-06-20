Veiligheidsregio's druk met stormschade, situatie beheersbaar

DEN HAAG (ANP) - Verschillende veiligheidsregio's zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag druk geweest met stormschade. "Op de meldkamer was het druk, maar de situatie bleef beheersbaar", aldus de veiligheidsregio Utrecht in een nachtelijke update. Het ging onder andere om omgevallen bomen, losgeraakte dakdelen en afgewaaide takken.

De veiligheidsregio Twente liet rond 02.00 uur weten in de avond en vroege nacht 170 incidenten te hebben verwerkt. In Tubbergen en Almelo ontstond schade aan daken door grote hoeveelheden water, in Hengelo vielen bomen op auto's en bij de watermolen Bels in Mander brak een beek door bij een horecapand. Daar was op dat moment een bruiloft gaande, meldt de veiligheidsregio. De 150 gasten hebben een veilig heenkomen gezocht, niemand raakte gewond.

In Groningen was de brandweer druk met omgewaaide bomen in Veendam en Muntendam. Dat veroorzaakte op een aantal plekken gaslekkages en schade aan woningen, aldus de veiligheidsregio Groningen. Meerdere wegen zijn afgesloten.

Het festivalterrein van Julianapop, dat zaterdag plaatsvindt in het Noord-Hollandse Julianadorp, is door de storm flink beschadigd, meldt de organisatie op sociale media. Volgens lokale media is een van de podia omgewaaid. Het is nog niet duidelijk of het festival door kan gaan. De 5000 kaartjes voor Julianapop waren volgens het Noord-Hollands Dagblad eerder dit jaar binnen tien minuten uitverkocht.