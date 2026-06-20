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Bestuur Duitse bank Berenberg geschorst na verdachte transacties

Economie
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 9:03
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HAMBURG (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse financiële toezichthouder heeft de leden van de raad van bestuur van Berenberg Bank geschorst. Twee externe bestuurders zijn aangesteld om de in Hamburg gevestigde bank te leiden. Dat gebeurde nadat accountants mogelijke overtredingen van de regels voor goed bestuur hadden vastgesteld.
De mogelijke overtredingen kwamen aan het licht tijdens de controle van de jaarrekening over 2025. "Het ging vooral om markttransacties met een onduidelijke herkomst, waarbij een gebrek aan transparantie het onderzoek bemoeilijkte", meldt Berenberg zelf.
Volgens financiële waakhond BaFin zijn voormalig topman van Berenberg, Hans-Walter Peters, en voormalig bestuurder van Degussa Bank, Michael Horf, nu tijdelijk verantwoordelijk voor het bestuur van de bank. Berenberg is gespecialiseerd in vermogensbeheer, beleggingsadvies en financiële dienstverlening voor vermogende particulieren, bedrijven en institutionele beleggers.
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