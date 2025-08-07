ECONOMIE
Veiligheidsregio's moeten zich beter voorbereiden op stroomuitval

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 10:20
DEN HAAG (ANP) - Veiligheidsregio's moeten zich beter voorbereiden op een grote en langdurige stroomuitval. Dat zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid.
Bij de meeste veiligheidsregio's, vijftien van de vijfentwintig, ontbreekt een concreet plan voor zichzelf hoe ze als crisisorganisatie toch kunnen doorwerken zonder elektriciteit, zo is naar voren gekomen uit een onderzoek van de inspectie. Die noemt dat "zorgelijk".
De veiligheidsregio's oefenen geregeld scenario's om zich voor te bereiden op de gevolgen van stroomuitval in hun gebied. Maar ze oefenen niet met elkaar op een grote stroomuitval die een paar dagen duurt.
