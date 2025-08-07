Ruim 3 procent huisartsen mag abortuspil voorschrijven

DEN BOSCH (ANP) - Ruim 3 procent van de Nederlandse huisartsen is bevoegd om de abortuspil voor te schrijven. Dat bevestigt beleidsmaker Wendy Kersten van kenniscentrum Fiom na berichtgeving van Trouw.

Huisartsen mogen sinds 1 januari de abortuspil voorschrijven als zij een verplichte nascholing hebben gevolgd. Van de 12.246 huisartsen die in Nederland geregistreerd staan, hebben 392 deze e-learning voltooid, zei Kersten tegen Trouw. Inmiddels zijn dat er alweer een paar meer, voegt ze donderdagochtend toe. "Ze druppelen elke dag binnen."

Volgens Kersten is 3 procent "niet per se weinig". Ze wijst erop dat huisartsen het heel druk hebben en dat de bekendheid van de nascholing nog moet groeien. "Wij maken ons niet zo'n zorgen, zoiets heeft tijd nodig."