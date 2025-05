Veldkamp belooft beterschap na ergernis PVV over Israël-kritiek

DEN HAAG (ANP) - Buitenlandminister Caspar Veldkamp heeft zijn collega-ministers beloofd hen voortaan "goed te informeren" over zijn beleidsbeslissingen. Dat heeft de NSC-bewindsman gezegd na afloop van de ministerraad. Hij kreeg kritische vragen vanuit het PVV-smaldeel in het kabinet over zijn openlijke kritiek op het optreden van Israël in de Gazastrook.

Veldkamp stuurde afgelopen week EU-buitenlandchef Kaja Kallas een brief waarin hij haar vroeg te laten onderzoeken of Israël zich wel aan internationale afspraken houdt. Hij wilde naar eigen zeggen "een streep in het zand trekken", nu de humanitaire situatie in Gaza steeds verder verslechtert. Het kwam hem op felle kritiek te staan van PVV-leider Geert Wilders.

Voor aanvang van de ministerraad zeiden verschillende PVV-ministers dat zij verrast waren door de brief van Veldkamp. Minister Reinette Klever (Ontwikkelingshulp) liet weten dat zij er graag bij betrokken had willen worden, ook omdat het onderwerp gevoelig ligt bij haar partij.