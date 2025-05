BALTANÁS (ANP) - De Nederlandse wielrenster Marianne Vos heeft haar tweede etappezege van de Vuelta Femenina behaald. In een rit over ruim 126 kilometer van Becerril de Campos naar Baltanás versloeg ze landgenote Mischa Bredewold in de sprint.

De 37-jarige renster van Team Visma - Lease a Bike won maandag al de etappe naar Sant Boi de Llobregat. Ook toen was Vos de sterkste in de sprint. Demi Vollering blijft leidster in het algemeen klassement.