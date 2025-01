DEN HAAG (ANP) - Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp hoopt dat het staakt-het-vuren in de Gazastrook een begin is van "een nieuw hoofdstuk in het Midden-Oosten". Het bestand dat zondag is ingegaan vindt hij "een belangrijk moment om bij stil te staan".

De bewindsman hoopt op "duurzame vrede voor zowel Israëli's als Palestijnen".