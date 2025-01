Tata Steel Nederland moet verkleinen als transitie niet lukt

AMSTERDAM (ANP) - Tata Steel moet "aanzienlijk kleiner" worden in Nederland als de ruimte die de staalfabrikant nodig heeft voor zijn verduurzamingsplannen niet wordt gecreëerd. Dat heeft Hans van den Berg, topman van de Nederlandse tak van Tata Steel, gezegd in het praatprogramma WNL op Zondag.

"We maken de transitie, omdat we hem willen maken, omdat er klimaatproblemen zijn. Maar de stijgende CO2-kosten, het klimaatakkoord, al die dingen, daar moeten we aan voldoen. Daar willen we ook aan voldoen en daar hebben we een plan voor", zegt Van den Berg. De plannen om duurzamer staal te produceren kosten miljarden en voor de financiering daarvan kijkt Tata ook naar de overheid.

"Als die randvoorwaarden en die ruimte voor de transitie niet gecreëerd worden, dan heeft dat grote consequenties voor het bedrijf en daarmee voor Nederland." Van den Berg benadrukt dat Tata voor veel werkgelegenheid zorgt in de omgeving. Gevraagd naar die consequenties zegt de topman dat het bedrijf dan "aanzienlijk kleiner" moet worden. Het materiaal zal dan "ergens anders" met meer CO2-uitstoot en mogelijk ook met vervuiling gemaakt moeten worden. Van den Berg benadrukt dat staal een basisproduct is dat ook essentieel is voor de energietransitie, zoals voor de bouw van windmolens.