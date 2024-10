Veldkamp keurt bezoek van Orbán aan Georgische premier af

BREDA (ANP) - Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken keurt het bezoek af dat de Hongaarse premier Viktor Orbán wil brengen aan Georgië om premier Irakli Kobakhidze te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning. De minister wijst erop dat er veel onregelmatigheden zijn geconstateerd bij de verkiezingen van zaterdag, dat de uitslag nog niet is geverifieerd en dat de pro-Europese oppositie wordt geïntimideerd. Hij benadrukt dat de reis van Orbán niet namens de Europese Unie is, waar Hongarije dit halfjaar voorzitter van is.

Veldkamp neemt de kwestie zeer serieus, zei hij op een persconferentie in Breda, die hij samen met zijn Poolse collega Radoslaw Sikorski hield. De Pool is het eens met Veldkamp en zei dat de verkiezingen niet helemaal democratisch waren. Hij vindt dat er solidariteit nodig is met de bevolking van Georgië en hun aspiraties om bij Europa te horen. Over de reis van Orbán zei hij: "Ik heb de indruk dat Victor aan het strijden is om de Orde van Lenin te krijgen. Ik zou me betere decoraties kunnen voorstellen".

Veldkamp verwees daarbij naar de bevindingen van internationale waarnemers en de uitspraken van de Georgische president Salome Zoerabisjvili die zelf pro-Europees is. Zij sprak ook van een valse uitslag en riep op tot protesten. Ook de oppositie keert zich fel tegen de claim van de regerende pro-Russische partij Georgische Droom van Kobakhidze dat zij de verkiezingen won met 54 procent van de stemmen.