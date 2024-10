VEH waarschuwt voor misleidende reclame thuisbatterijen

UTRECHT (ANP) - De Vereniging Eigen Huis (VEH) waarschuwt voor huis-aan-huisreclame voor thuisbatterijen. Die kan misleidend zijn omdat die vaak door de gemeente lijkt te zijn gestuurd, terwijl het om een commercieel product gaat.

De thuisbatterij staat, mede door de beoogde afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepanelen, steeds meer in de belangstelling. Commerciële partijen spelen daarop in.

De reclamefolders beloven vaak een zeer korte terugverdientijd. Onafhankelijke experts plaatsen daar vraagtekens bij. Zij waarschuwen dat de kans reëel is dat een thuisbatterij pas na vele jaren geld oplevert. De VEH adviseert consumenten die geïnteresseerd zijn in een thuisbatterij zich eerst goed te verdiepen en informatie in te winnen bij onafhankelijke organisaties.