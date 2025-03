Veldkamp voor deelname Oekraïnemissie 'onder juiste voorwaarden'

DEN HAAG (ANP) - Buitenlandminister Caspar Veldkamp is voor Nederlandse deelname aan een 'afschrikkingsmacht' in Oekraïne, mits "aan de juiste voorwaarden is voldaan". In het programma Eva zegt hij dat Nederland daar "goed naar moet kijken".

Veldkamp vindt dat er onder meer afspraken moeten komen over goede veiligheidsgaranties voor Oekraïne, hoe de commandostructuur van zo'n veiligheidsmacht eruitziet en wat "de spelregels" zijn. "Dan zouden we dat moeten doen, op een of andere manier."

De buitenlandminister pleit er verder voor om Oekraïne de komende tijd te blijven steunen, en "heel goed" te kijken naar de defensieuitgaven. Hij wijst naar andere landen, die al hebben toegezegd meer te investeren daarin. Volgens Veldkamp duurt het te lang om te wachten op de NAVO-top in juni om hier een beslissing over te nemen: "die moet binnen nu en een paar weken genomen worden".