Verbod op lozen vervuilend spoelwater in havens en binnenwateren

DEN HAAG (ANP) - Het wordt in Nederlandse havens en binnenwateren verboden om het water te lozen waarmee zwavel uit uitlaatgassen van schepen is gehaald. Dat heeft minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat, PVV) maandag aangekondigd. Op de Noordzee blijft het lozen van dit 'waswater' voorlopig toegestaan. Wanneer het verbod ingaat, is niet bekend.

Zeeschepen die te veel zwavel uitstoten, kunnen de zwavel uit de uitlaatgassen halen met een zogeheten scrubber. Deze systemen gebruiken zeewater om de lucht schoner te maken. Het resultaat is zeewater waar zware metalen en andere schadelijke stoffen in zitten. De meeste schepen met een scrubber lozen dit water weer.

Nederland zet zich via de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in voor strengere regels tegen lozingen van scrubberwater, schrijft Madlener. Tegelijkertijd is het volgens de minister "onzeker" of er nieuwe internationale regels komen, omdat daar in de IMO "beperkt" steun voor is.