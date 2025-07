Verdachte (23) blijft vast voor betrokkenheid bij dood broer S10

De 23-jarige man uit Hoorn die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de tweelingbroer van zangeres S10 blijft na zestig dagen voorarrest nog eens veertien dagen langer vastzitten.

De verdachte werd in mei opgepakt. Het Openbaar Ministerie wilde zijn voorarrest met nogmaals dertig dagen verlengen. Woordvoerders van de rechtbank Noord-Holland en het OM kunnen niet direct aangeven waarom de rechtbank daarvan is afgeweken.

Naast de 23-jarige verdachte zit sinds eind juni nog een 30-jarige man uit Hoorn in voorarrest. Hij staat in oktober voor het eerst in het openbaar terecht tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank.

De tweelingbroer van S10 werd op 16 april zwaargewond gevonden op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Het slachtoffer verbleef daarvoor urenlang in een woning in de flat, waar hij mogelijk tegen zijn wil werd vastgehouden. Op 19 juni overleed hij aan zijn verwondingen.