Facebook-eigenaar Meta en Microsoft flink hoger op Wall Street

NEW YORK (ANP) - De grote techconcerns Meta Platforms en Microsoft schoten donderdag omhoog op de beurzen in New York. Meta, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekte in het afgelopen kwartaal flink hogere resultaten door hogere inkomsten uit advertenties. Topman Mark Zuckerberg sprak van een sterk kwartaal voor het socialemediaconcern. Ook de omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel hoger uit dan voorzien. Het aandeel werd daarop ruim 12 procent meer waard.

Microsoft klom 6 procent. De beurswaarde van het softwareconcern steeg daarmee voor het eerst tot boven de 4 biljoen dollar, ofwel 4000 miljard dollar. Eerder wist AI-chipbedrijf Nvidia al als eerste onderneming ooit die marktwaarde te bereiken. Microsoft deed opnieuw goede zaken met zijn cloud- en AI-diensten en zag de omzet en winst flink stijgen.

De sterke resultaten van Meta en Microsoft zorgden voor een positieve stemming op Wall Street. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 44.500 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 6405 punten en de techgraadmeter Nasdaq won 1,2 procent tot 21.371 punten. Beide graadmeters tikten nieuwe recordstanden aan.