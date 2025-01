Verdachte (24) schietpartijen Rotterdam-Zuid aangehouden

ROTTERDAM (ANP) - Op de Emelissedijk in de Rotterdamse wijk IJsselmonde heeft de politie donderdag omstreeks 23.15 uur een 24-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de drie schietpartijen op 21 en 28 december en op donderdagochtend.

Een arrestatieteam overmeesterde de man op een balkon van een woning. Hij was in het bezit van een vuurwapen. De man is aangehouden en zit in volledige beperkingen.

Bij de drie incidenten vielen drie doden. Het 81-jarige slachtoffer van de schietpartij op donderdag is donderdagavond overleden, meldde de politie kort voor de aanhouding van de verdachte.

De Rotterdamse driehoek geeft vrijdagochtend een persconferentie met nadere uitleg.