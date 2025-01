Burgemeester Schouten opgelucht over aanhouding verdachte

ROTTERDAM (ANP) - Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam toonde zich via haar woordvoerder "opgelucht dat de politie de verdachte heeft aangehouden en de onzekerheid in de wijk daarmee voorbij is". Het resultaat van veel inzet en kundig recherchewerk, aldus de burgemeester.

Schouten betuigde haar "diepste medeleven aan de nabestaanden en ieder die hun dierbaar waren". Ze noemde het "ongelooflijk verdrietig dat er drie Rotterdammers zijn overleden bij schietincidenten in IJsselmonde".

De politie hield op de Emelissedijk in IJsselmonde donderdag omstreeks 23.15 uur een 24-jarige man aan, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de drie schietpartijen op 21 en 28 december en op donderdagochtend.

Een arrestatieteam overmeesterde de man op een balkon van een woning. Hij was in het bezit van een vuurwapen. De man is aangehouden en zit in volledige beperkingen.

De Rotterdamse driehoek geeft vrijdagochtend een persconferentie met nadere uitleg.