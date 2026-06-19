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Verdachte bedreiging school Kampen aangehouden

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 14:21
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KAMPEN (ANP) - De politie heeft een man aangehouden die verdacht wordt van het uiten van bedreigingen aan de Prisma-school in Kampen, een school voor speciaal onderwijs. De man is opgepakt in zijn woonplaats in de gemeente Oldambt en wordt verhoord, meldt de politie.
Hij uitte de bedreigingen aan de school en andere personen in een onlinevideo. Daarin zegt hij volgens dagblad De Gelderlander onder meer dat hij "33 kogels klaar heeft liggen" en dat mensen moeten uitkijken "want deze gek komt zo naar Kampen toe en gaat moorden plegen".
Volgens de schooldirecteur ging het om een video die gedeeld is via socialmediaplatform TikTok. Zij werd erop geattendeerd door de politie en heeft aangifte gedaan. De politie was na de bedreiging aanwezig in het afgesloten schoolgebouw.
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