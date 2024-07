Verdachte brandstichting wethouder Rotterdam herkenbaar op beeld

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft beelden vrijgegeven van een verdachte van de brandstichting bij het huis van de Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar op 6 juli. In het opsporingsbericht roept de politie getuigen op om zich te melden als ze de verdachte op de beelden herkennen.

Op de beelden is te zien dat de man per fiets aankomt bij de woning in Rotterdam-Zuid. Hij houdt zich enige tijd op rond het huis. Na verloop van tijd vertrekt hij weer. Op de beelden die de politie heeft vrijgegeven is niet te zien dat de brand wordt gesticht.

De politie sprak eerder al het vermoeden uit dat de brand was aangestoken. Het gezin van Achbar was ten tijde van de brand niet thuis. Het is nog niet teruggekeerd naar huis. Het is nog onduidelijk of en wanneer ze terug naar huis gaan, zei zijn woordvoerder dinsdag.