Kabinet wil eigen AI-faciliteit, maar heeft er nu geen geld voor

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil dat Nederland een eigen AI-faciliteit krijgt, waar bedrijven en onderzoeksinstellingen nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie kunnen ontwikkelen en testen. Maar daar is momenteel geen geld voor op de betrokken ministeries. Dat melden de ministers Dirk Beljaarts (Economische Zaken, PVV) en Eppo Bruins (Wetenschap, NSC) en staatssecretaris Zsolt Szabó (Digitalisering, PVV) in een Kamerbrief.

De bewindslieden zien "enorme kansen" in AI voor Nederland. "Een AI-faciliteit kan een cruciale rol spelen door bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen te brengen, investeringen te stimuleren, kennis te ontwikkelen en te delen, AI-talent aan te trekken, en verantwoorde AI-toepassingen te stimuleren en te benutten", schrijven zij.

Europese cofinanciering is mogelijk voor zo'n project, mits Nederland er zelf voldoende in investeert. Maar daarvoor is nu "geen budget op de departementale begrotingen" beschikbaar.