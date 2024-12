Verdachte moord verzekeringstopman voorgeleid

ALTOONA (ANP/RTR) - De 26-jarige verdachte van de moord op verzekeringstopman Brian Thompson is maandagavond in de staat Pennsylvania voorgeleid. Daar werden Luigi Mangione vuurwapenovertredingen en vervalsing ten laste gelegd. Hij zal binnenkort worden overgebracht naar de staat New York, waar de moord plaatsvond en verdere aanklachten zullen worden ingediend.

De politie gaf eerder beelden vrij van de verdachte van de moord afgelopen woensdag in New York. Een medewerker van een McDonald's in de plaats Altoona in Pennsylvania herkende hem maandagochtend en belde de politie. Omdat de verdachte veel geld en verschillende valse identiteitsbewijzen op zak had, drongen de aanklagers er bij de rechter op aan hem niet op borgtocht vrij te laten. De rechter stemde daarmee in.

Mangione had tijdens zijn aanhouding een zogenoemd spookwapen op zak. Dat is een wapen dat is samengesteld uit losse, meestal online aangeschafte onderdelen of vervaardigd is door een 3D-printer. Spookwapens, of ghost guns, zijn daardoor niet te traceren.

De verdachte, die een handgeschreven document bij zich droeg waarin hij zich afzette tegen het Amerikaanse bedrijfsleven, werd online door enkele personen geprezen om zijn vermoedelijke actie tegen het zorgverzekeringswezen. De gouverneur van Pennsylvania ging daar maandagavond op een persconferentie hard tegenin. "Hij is geen held", zei Josh Shapiro. "In Amerika vermoorden we mensen niet in koelen bloede om een beleidsconflict te beslechten of ons standpunt duidelijk te maken."