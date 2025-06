Verdachte moorden IJsselmonde ook aangeklaagd voor steekincident

ROTTERDAM (ANP) - Sendric S. (24), die wordt verdacht van drie moorden in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde, wordt door het OM ook aangeklaagd voor een poging tot doodslag een half jaar eerder. Hij zou op 12 juni 2024 in Rotterdam hebben geprobeerd iemand van het leven te beroven door het slachtoffer met een mes in de rug, schouder of gezicht te steken. De nieuwe beschuldiging wordt toegevoegd aan zijn strafzaak, zegt zijn advocaat Marco Bos.

S. heeft bekend dat hij eind december en begin januari in IJsselmonde drie mannen heeft doodgeschoten. Hij zou op 21 december een 63-jarige man hebben neergeschoten, die enkele dagen later overleed. Op 28 december werd een 58-jarige Rotterdammer neergeschoten. Die overleed diezelfde avond. Het derde slachtoffer, een 81-jarige man, werd op 2 januari op klaarlichte dag neergeschoten en overleed enige tijd later. Over een mogelijk motief is nog niets bekendgemaakt.