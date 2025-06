RIVM verwacht zaterdag smog in midden en zuiden Nederland

De luchtkwaliteit in het midden en zuiden van Nederland is zaterdag slecht door smog. Daarvoor waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen beter binnen blijven en lichamelijke inspanning beperken.

Het advies geldt vooral voor de namiddag en vroege avond, dan is de lucht het meest verontreinigd. Mensen kunnen hierdoor meer hoesten of kortademig zijn. Ook kan de smog door ozon irritatie aan de neus, ogen en keel veroorzaken. Kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen zijn er vaak gevoeliger voor.

Smog door ozon ontstaat door ophoping van luchtvervuiling als er weinig wind staat en het zonnig is. Vervuilende stoffen worden dan door zonlicht omgezet in ozon.

De Europese dienst Copernicus ziet een stijging van ozon in heel Europa deze maand. Het is ongebruikelijk om zo vroeg in het seizoen al deze hoge pieken met ozon te zien, zei de dienst donderdag. Het komt waarschijnlijk door de warmte van de afgelopen weken.