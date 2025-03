AMSTERDAM (ANP) - De verdachte van het steekincident in het centrum van Amsterdam is zelf een van de vijf mensen die gewond raakten, meldt de politie. "Dit betekent dat er vier slachtoffers zijn."

Deze vier mensen zijn ernstig gewond. De verdachte is met hulp van een burger overmeesterd. Hij is met een verwonding aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht.