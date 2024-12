Vergelijkingssite: betalen zorgverzekering vaak steeds lastiger

Voor veel Nederlanders wordt het steeds lastiger om hun zorgverzekering te betalen, constateert Zorgwijzer. Dat komt doordat de zorgpremie in vijf jaar tijd harder is gestegen dan de zorgtoeslag en de inflatie. De vergelijkingssite zegt meer telefoontjes en e-mails van bezorgde mensen te ontvangen.

Vooral mensen met een lager inkomen hebben moeite om de gestegen kosten op te vangen. In 2025 bedraagt de gemiddelde zorgpremie voor een basisverzekering volgens Zorgwijzer ongeveer 1905 euro per jaar. Vijf jaar eerder was dit nog 1440 euro. Dat is een toename van bijna 465 euro. Een gezin met twee volwassenen is volgend jaar onderaan de streep gemiddeld meer dan 26 euro per maand meer kwijt dan vijf jaar eerder, heeft Zorgwijzer berekend.