Vermiste bezoeker festival Wildeburg dood gevonden in Ens

ENS (ANP) - De politie heeft het lichaam gevonden van de bezoeker van festival Wildeburg die sinds afgelopen zondag was vermist. De 34-jarige man uit Lochem werd aangetroffen in het gras ter hoogte van de Zwartemeerweg in Ens, niet ver van Kraggenburg waar het festival plaatsvond.

Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Hij had het festivalterrein in de nacht van zaterdag op zondag "in verwarde toestand" en vermoedelijk blootsvoets verlaten, meldde de politie eerder. Sindsdien was hij spoorloos.