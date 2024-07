Belangrijke Democraat vraagt Biden verkiezingsstrijd te stoppen

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Een belangrijke partijgenoot van de Democratische Amerikaanse president Joe Biden wil dat die zich niet meer herkiesbaar stelt. De parlementariër Adam Schiff roept Biden op "de fakkel door te geven" en uit de race te stappen. Hij geldt als de invloedrijkste Democraat tot nu toe die Biden openlijk oproept te stoppen.

In een verklaring in de krant Los Angeles Times prijst Schiff president Biden, maar hij heeft ook "grote zorgen" of de 81-jarige partijgenoot de Republikein Donald Trump kan verslaan. Schiff noemt een herverkiezing van Trump een bedreiging voor "het fundament van onze democratie".

Twijfels bij de Democraten over Biden groeiden enorm door het zwakke optreden van de president tijdens een verkiezingsdebat met Trump eind juni.