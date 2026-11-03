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Vermoedelijk brein achter brandstichting Starlink Polen opgepakt

Samenleving
door anp
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STUTTGART (ANP/DPA) - De vermoedelijke opdrachtgever van de brandstichting bij een Starlink-station in Polen in september is opgepakt in Duitsland. Dat melden de Duitse politie en justitie.
De politie arresteerde de Turkse man in de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg. Hij zit vast op beschuldiging van het voorbereiden van een terroristische daad.
De man zou twee andere Turkse staatsburgers opdracht hebben gegeven om de brand te stichten. Zij zouden in de nacht van 23 september naar Polen zijn gereden om het Starlink-station in brand te steken. Het tweetal werd vorige maand al opgepakt in Duitsland, op verzoek van Polen. Tegen hen loopt een procedure om ze aan Polen over te leveren.
Het Starlink-satellietnetwerk is cruciaal voor de communicatie van de Oekraïense strijdkrachten in de oorlog tegen Rusland. De Poolse regering vermoedt dat Rusland achter de aanval zit.
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