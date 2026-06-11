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Verpleegkundige krijgt beroepsverbod wegens alcoholmisbruik

Samenleving
door Redactie
donderdag, 11 juni 2026 om 5:18
bijgewerkt om donderdag, 11 juni 2026 om 5:36
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Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik, dat leidde tot risico's voor de patiëntveiligheid. Zijn inschrijving in het BIG-register is doorgehaald.
De man werkte eerder als anesthesiemedewerker bij een zorginstelling, maar werd ontslagen omdat hij middelen die onder de Opiumwet vallen zou hebben meegenomen. Daarvoor werd hij in 2024 veroordeeld. Vervolgens ging hij als zzp'er aan het werk in de zorg. In zijn privétijd deed hij zich als burgerhulpverlener echter voor als professioneel hulpverlener. Daarbij voerde hij ongepaste medische handelingen uit en was hij volgens de politie meerdere keren onder invloed van alcohol.
Eerder kwam er bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al een melding binnen over het gedrag van de man, waarna hem een last tot onmiddellijke onthouding van beroepsactiviteiten (LOOB) werd opgelegd. Die maatregel hield in dat de man per direct zijn werk moest neerleggen.
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