Veilingsite Catawiki boekt eerste winst sinds 2020

AMSTERDAM (ANP) - Veilingsite Catawiki heeft vorig jaar voor het eerst in vijf jaar een nettowinst geboekt. Het Nederlandse internetbedrijf zegt dat dit te danken is aan investeringen in technologie, die schaalvergroting mogelijk maakten. Tegelijkertijd groeit volgens Catawiki de vraag naar luxe- en verzamelobjecten, waaronder Pokémonkaarten, postzegels, horloges en sieraden.

De omzet steeg in 2025 met 9 procent tot 111 miljoen euro. Daarop boekte Catawiki een nettowinst van 5,8 miljoen euro, terwijl het bedrijf in 2024 nog een verlies van 4,6 miljoen euro noteerde. Het gaat om de hoogste winst ooit voor het in 2008 opgerichte bedrijf.

Volgens Catawiki steeg het aantal nieuwe bieders vorig jaar met een vijfde, tot een totaal van 1,6 miljoen bieders, waarbij de bekendheid internationaal toenam. In Spanje en Portugal steeg het aantal nieuwe bieders bijvoorbeeld met de helft. Verzamelaars kochten via de veilingsite 3,7 miljoen objecten, 9 procent meer dan een jaar eerder.

De groei gaat gepaard met kritiek. Kopers en verkopers zeiden vorig jaar tegen actualiteitenprogramma EenVandaag dat de kwaliteit van het platform daalt. Daarbij was er veel kritiek op de Catawiki-experts, die op basis van ingestuurde informatie en foto's de echtheid van verzamelobjecten vaststellen. Een gecertificeerde taxateur stelde tegenover het programma dat dit onmogelijk is zonder de spullen fysiek te beoordelen.