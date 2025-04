Verschillende wegen rond NAVO-top helemaal afgesloten

DEN HAAG (ANP) - Rond de NAVO-top in Den Haag zijn verschillende wegen dagenlang afgesloten om delegatieleden over een afgezette route van Schiphol naar Den Haag te vervoeren.

De A5 tussen de knooppunten Raasdorp (A9) en De Hoek (A4) is van zondag 22 juni 17.00 uur tot vrijdag 27 juni 05.00 uur in beide richtingen dicht, zegt Rijkswaterstaat. De A44 tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar is in de richting van Den Haag in deze periode ook afgesloten.

Ook de N44 tussen Wassenaar en de aansluiting met de N14 is in beide richtingen afgesloten. Dat geldt ook voor de N440, de weg richting het World Forum, waar de top wordt gehouden.

Viaducten en tunnels dicht

Op de A4 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Burgerveen zijn in de richting van Den Haag minder rijstroken beschikbaar. Ook zijn diverse op- en afritten dicht. Uit veiligheidsoverwegingen wordt ook de parkeerplaats Den Ruygen Hoek langs de A4 richting Den Haag afgesloten. Verder gaan viaducten en tunnels dicht als er delegaties langskomen.

Extra verkeersmaatregelen gelden op woensdag 25 juni, omdat de conferentie op die dag wordt afgesloten. Vanaf de loop van de middag tot aan het einde van de dag zijn de N434 en de A44 in beide richtingen dicht.

Schiphol

In Den Haag gaan sommige verkeersmaatregelen al eerder in. Komende maandag gaat bijvoorbeeld de drukke Johan de Wittlaan in beide richtingen dicht. Het World Forum, waar de NAVO-top wordt gehouden, ligt aan de laan. Op de weg komen twee tijdelijke gebouwen die nodig zijn voor de top. Er gelden omleidingsroutes.

Schiphol blijft wel bereikbaar voor reizigers en voor mensen die iemand komen brengen of ophalen.