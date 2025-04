Tienduizenden meldingen op meldpunt variabele energiecontracten

DEN HAAG (ANP) - Bij een meldpunt van de Consumentenbond om de financiële schade van variabele energiecontracten in kaart te brengen zijn in minder dan twee dagen bijna 75.000 meldingen binnengekomen. "Het is een van de hardst lopende meldpunten ooit. Het einde is nog niet in zicht, het blijft oplopen", zegt een woordvoerster.

De bond opende dinsdag een meldpunt omdat waarschijnlijk miljoenen mensen jarenlang te hoge tarieven hebben betaald. De organisatie wil inzicht krijgen in hoeveel consumenten zijn gedupeerd en hoe groot de schade is.

Aanleiding is een uitspraak van het gerechtshof vorige maand dat de manier waarop energieleveranciers tussentijdse tariefwijzigingen bij variabele contracten doorvoeren niet is toegestaan. Het hof oordeelde dat het zogeheten wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden op basis waarvan de energieleverancier de tariefwijziging doorvoerde, ongeldig is. Volgens de Consumentenbond heeft de uitspraak gevolgen voor alle consumenten met een variabel contract.