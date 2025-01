AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam zijn dinsdagavond aan de Singel vier personen aangehouden na een melding van een mogelijke schietpartij. "Het vermoeden is dat er schoten zijn gelost, maar er is geen slachtoffer aangetroffen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt", meldt een politiewoordvoerder na berichtgeving van AT5.

De melding van de schietpartij kwam vlak voor middernacht, om 23.50 uur, binnen.