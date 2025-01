Vier verdachten rond politie-inval Rotterdam zitten nog vast

ROTTERDAM (ANP) - De drie verdachten die zijn aangehouden tijdens de fatale politie-inval in de Rotterdamse wijk Kralingen in de nacht van vrijdag op zaterdag, zitten nog vast. Ook de verdachte die vrijdagavond in Hoofddorp is aangehouden in verband met hetzelfde onderzoek zit nog vast. Het is nog niet duidelijk wanneer de vier worden voorgeleid.

In Amsterdam zit een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats vast op verdenking van betrokkenheid bij een liquidatie in een kelderboxgang aan de Clauskindereweg in de hoofdstad, waarbij een 33-jarige Amsterdammer om het leven kwam. Ook de 20-jarige man die vrijdag in Hoofddorp werd opgepakt, wordt daarvan verdacht.

Twee Rotterdamse vrouwen (52 en 27 jaar) die bij de inval werden aangehouden, zitten eveneens nog vast maar worden niet verdacht van betrokkenheid bij de moord in Amsterdam.

Bij de inval aan de Speelmanstraat in Rotterdam werd op het arrestatieteam geschoten, dat daarop terugvuurde. Een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats kwam daarbij om het leven.