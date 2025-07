VK en Frankrijk gaan nucleaire samenwerking versterken

LONDEN (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben afgesproken dat ze nauwer gaan samenwerken om vijanden met hun kernwapens af te schrikken. De twee naties blijven onafhankelijk opereren, maar zullen gezamenlijk reageren op "extreme dreiging" voor Europa. Ze willen overbrengen dat Europese bondgenoten op steun kunnen rekenen van de enige twee Europese kernmachten.

De Britse premier Keir Starmer en de Franse president Emmanuel Macron tekenen donderdag een overeenkomst over de "belangrijke" samenwerking. Macron sluit dan een driedaags bezoek aan het Verenigd Koninkrijk af.

Het onderling afstemmen van hun nucleaire afschrikking is voor beide landen een grote stap. Frankrijk wil dat van oudsher bijvoorbeeld ook niet binnen de NAVO doen, maar alles zelf in de hand houden. Maar sinds Europa minder is verzekerd van Amerikaanse bescherming, zinspeelt Parijs op een grotere 'Europese' rol voor de Franse atoomwapens.

Bescherming Amerikaanse kernwapens

De VS zeggen dat ze weliswaar troepen en materieel willen terugtrekken uit Europa, maar dat Europa op de bescherming met Amerikaanse kernwapens kan blijven rekenen. Maar die 'nucleaire paraplu' werkt alleen als er geen enkele twijfel bestaat over de Amerikaanse beschermingsbelofte. En juist daaraan ontbreekt het sinds het aantreden van Trump, zeggen Europese diplomaten.

Daarnaast maakten de twee landen bekend dat ze meer kruisraketten van het type Storm Shadow willen bestellen, die in Oekraïne heel effectief blijken. De geavanceerde en dure raket wordt al jaren nauwelijks meer gemaakt en de voorraden slinken snel. Frankrijk en het VK gaan intussen een nieuwe versie ontwikkelen die de Storm Shadow op den duur moet vervangen.

Wapenindustrie stimuleren

De kruisraketplannen zijn onderdeel van bredere initiatieven om de Europese wapenindustrie te stimuleren. Ze omvatten ook de ontwikkeling van moderne navigatie- en tijdbepalingssystemen die cruciale infrastructuur kunnen beschermen tegen onder meer het verstoren van signalen. Het Oekraïense leger heeft veel last van bijvoorbeeld verstoring van zijn besturingssystemen.

Ook ontwikkelen het VK en Frankrijk nieuwe raketten waarmee de luchtmacht vijandelijke vliegtuigen kan uitschakelen en nieuwe wapens die bijvoorbeeld met radiogolven drones en raketten kunnen neerhalen.