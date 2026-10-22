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Vleesetende schroefwormvlieg ontdekt bij eland in Texas

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - In de Amerikaanse staat Texas is de schroefwormvlieg aangetroffen in het wild bij een eland. Een jager rapporteerde de vondst van de parasiet in Pecos County, zo meldt de inspectiedienst voor Dier- en Plantgezondheid van het Amerikaanse ministerie van Landbouw, APHIS.
Het ministerie van Landbouw en de autoriteiten van Texas gaan surveilleren in het gebied.
APHIS waarschuwt de bevolking te letten op larven van de schroefwormvlieg in wonden en lichaamsopeningen van dieren.
De parasiet werd tientallen jaren als uitgeroeid beschouwd in het gebied, maar rukt vanuit Midden-Amerika weer op. Vorig jaar staakten de Verenigde Staten de import van vee uit Mexico, maar in augustus van dit jaar werd die gedeeltelijk hervat.
In juni nog werd de schroefwormvlieg ontdekt bij een kalf in La Pryor, ook in Texas.
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