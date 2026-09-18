Denk niet dat je van 'm af bent: zo voorkom je dat een spin gewoon je stofzuiger uitloopt

Spin gezien, stofzuiger gepakt, probleem opgelost? Was het maar zo simpel. Die achtpotige huisgenoot die je zonet hebt opgezogen, ligt heus niet dood in de stofzuigerzak. Voor je het weet, kruipt hij weer tevoorschijn. Ja, echt.

Spinnen overleven het gewoon

Slecht nieuws voor iedereen die de stofzuiger als spinnenmoordwapen denkt te gebruiken: als de spin de klap heeft overleefd en ergens een uitweg vindt, kan-ie gewoon weer naar buiten kruipen. Bij sommige stofzuigers zitten klepjes die tijdens het zuigen open staan en daarna weer dichtklappen — dan zit-ie vast. Maar niet elk apparaat heeft die luxe.

Hoe groter, hoe taaier

Hoe groter de spin, hoe groter de overlevingskans. Kleine spinnetjes en hooiwagens stikken meestal vrij snel in al dat stof . Maar een gemiddelde huisspin van zo'n anderhalve centimeter redt het vaak prima. Heb je dus net een flinke jongen opgezogen? Dan is hij waarschijnlijk nog springlevend en op zoek naar een uitgang.

Zo voorkom je een comeback

Gelukkig kun je het de spin op deze manier een stuk lastiger maken:

– Leg de stofzuiger horizontaal neer of zet 'm met de zuigmond omhoog; dan is de weg naar buiten een stuk lastiger te vinden.

– Laat de stofzuiger na het opzuigen nog even doordraaien. Zo raakt de zak voller en zit de spin dieper begraven onder het stof.

– Leeg de stofzuiger niet meteen binnenshuis, maar direct buiten of in de vuilnisbak, voor het geval hij toch nog beweegt.

Kleine moeite, groot verschil. Zo houd je de kans dat je huisgenoot een paar uur later weer over de vloer wandelt zo klein mogelijk.