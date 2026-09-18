ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Denk niet dat je van 'm af bent: zo voorkom je dat een spin gewoon je stofzuiger uitloopt

dieren
door Désirée du Roy
vrijdag, 18 september 2026 om 10:42
249319574_m
Volg ons op Google Nieuws
Spin gezien, stofzuiger gepakt, probleem opgelost? Was het maar zo simpel. Die achtpotige huisgenoot die je zonet hebt opgezogen, ligt heus niet dood in de stofzuigerzak. Voor je het weet, kruipt hij weer tevoorschijn. Ja, echt.

Spinnen overleven het gewoon

Slecht nieuws voor iedereen die de stofzuiger als spinnenmoordwapen denkt te gebruiken: als de spin de klap heeft overleefd en ergens een uitweg vindt, kan-ie gewoon weer naar buiten kruipen. Bij sommige stofzuigers zitten klepjes die tijdens het zuigen open staan en daarna weer dichtklappen — dan zit-ie vast. Maar niet elk apparaat heeft die luxe.

Hoe groter, hoe taaier

Hoe groter de spin, hoe groter de overlevingskans. Kleine spinnetjes en hooiwagens stikken meestal vrij snel in al dat stof. Maar een gemiddelde huisspin van zo'n anderhalve centimeter redt het vaak prima. Heb je dus net een flinke jongen opgezogen? Dan is hij waarschijnlijk nog springlevend en op zoek naar een uitgang.

Zo voorkom je een comeback

Gelukkig kun je het de spin op deze manier een stuk lastiger maken:
– Leg de stofzuiger horizontaal neer of zet 'm met de zuigmond omhoog; dan is de weg naar buiten een stuk lastiger te vinden.
– Laat de stofzuiger na het opzuigen nog even doordraaien. Zo raakt de zak voller en zit de spin dieper begraven onder het stof.
– Leeg de stofzuiger niet meteen binnenshuis, maar direct buiten of in de vuilnisbak, voor het geval hij toch nog beweegt.
Kleine moeite, groot verschil. Zo houd je de kans dat je huisgenoot een paar uur later weer over de vloer wandelt zo klein mogelijk.
Bron: Libelle

Lees ook

Bang voor spinnen? Deze lopen er allemaal in je huis rond (en zo kom je ervan af)Bang voor spinnen? Deze lopen er allemaal in je huis rond (en zo kom je ervan af)
Je hebt meer huisdieren dan je denkt: 'Er wonen honderden spinnen in een gemiddeld huis'Je hebt meer huisdieren dan je denkt: 'Er wonen honderden spinnen in een gemiddeld huis'
Spinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraaiSpinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraai
Spinnen vertonen kenmerken van REM-slaap: dromen spinnen net als mensen, katten en honden?Spinnen vertonen kenmerken van REM-slaap: dromen spinnen net als mensen, katten en honden?
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 324638748

Slapen met sokken aan: goed idee of niet?

header-nederland-wonen-3x2

€540 miljard aan overwaarde zit vast in stenen: het kabinet verkent een speciale hypotheek zodat ouderen weer kunnen verhuizen

radar makelaars krijgen bonus bij overbieding op woning1630662257

Hypotheek afgelost? In 2027 word je op drie plekken tegelijk geraakt, en dit kost het je per jaar

191067297_m

Telkens weer een schone, droge en kreukloze was: deze trucjes met tennisballen en wasknijpers werken écht

header-duurzaam-gescheiden-AI

Wat betekent 'duurzaam gescheiden' voor je pensioen en AOW?

_91221635_trump

Trump dreigt de EU met "zeer hoge tarieven" en een handelsstop

Loading