Je zit aan het gangpad en de buitenste armleuning drukt in je zij.
Omhoog trekken lukt niet, want hij zit vast. Bij veel vliegtuigen zit
onder die leuning een klein knopje of palletje, vlak bij het scharnier
tegen de rugleuning. Druk je het in, dan klapt de leuning omhoog,
schrijft Panorama.
Zo vind je het knopje
Voel met je vingers aan de onderkant van de armleuning, helemaal
achteraan bij het scharnier. Het knopje is langwerpig en klein, en je
ziet het meestal niet zitten. Druk het in en duw de leuning omhoog. Hij
komt dan rechtop naast de rugleuning te staan.
Lukt het niet, dan heeft jouw stoel waarschijnlijk geen beweegbare
leuning. Lang niet elke gangpadstoel heeft er een.
“De armleuning zou alleen door een flight attendant omhoog moeten worden gezet”
Het
knopje is bedoeld voor passagiers in een rolstoel
Het mechanisme is er voor reizigers die slecht ter been zijn. Zij
gaan aan boord in een smalle boordrolstoel, die door het gangpad past.
Met de leuning omhoog kunnen ze vanuit die rolstoel opzij in hun stoel
schuiven, zonder dat iemand ze over een vaste leuning hoeft te
tillen.
In de Verenigde Staten is dat geregeld in een federale regel, 14 CFR
382.61. Vliegtuigen met 30 stoelen of meer moeten op minstens de helft
van de gangpadstoelen een beweegbare armleuning hebben, in de rijen waar
passagiers met een beperking mogen zitten. Bestaande toestellen hoeven
niet te worden omgebouwd. Wel moeten nieuwe vervangende gangpadstoelen
zo'n leuning krijgen.
Geldt dat ook voor
jouw vlucht naar Málaga?
Voor buitenlandse maatschappijen geldt de Amerikaanse regel alleen op
vluchten die in de VS beginnen of eindigen. Op een vlucht van Eindhoven
naar Málaga hoeft de leuning dus niet beweegbaar te zijn. Toch zit het
knopje ook in veel Europese toestellen. Boeing en Airbus bouwen
vliegtuigen die overal ter wereld moeten kunnen vliegen, schrijft
Panorama. Of jouw stoel het heeft, hangt af van de cabine die de
maatschappij heeft besteld.
KLM
schrijft op haar site dat ze "een aantal gangpad- en
middenstoelen met verschuifbare armleuningen" heeft. Heb je zo'n stoel
nodig, neem dan contact op met KLM over je zitplaats.
Hier zit hij meestal niet
- Nooduitgang: in die rijen mogen geen passagiers met
een mobiliteitsbeperking zitten, dus de regel geldt daar niet.
- Raamstoel: de regel gaat alleen over
gangpadstoelen.
- Voorste rij met een wand ervoor: daar zitten het
klaptafeltje en het scherm vaak in de armleuning, die daardoor
vastzit.
Bij taxiën,
opstijgen en landen moet hij omlaag
Met de leuning omhoog pak je makkelijker je tas uit het bagagevak of
laat je je buurman naar het toilet. Over deze leuning hoef je niet te
onderhandelen, anders dan over de middelste
armleuning
.
De hele vlucht omhoog laten staan mag niet. "De armleuning aan het
gangpad moet omlaag tijdens het taxiën, opstijgen en landen," zegt
Alastair Hamilton van Collins Aerospace, een van de grootste makers van
vliegtuigstoelen, tegen Reader's Digest. Een omhoogstaande leuning kan
volgens hem in een noodsituatie in de weg zitten en de evacuatie
vertragen. Bij een harde landing houdt de leuning je bovendien op je
plek, schrijft Panorama.
Volgens Hamilton is het knopje met opzet verstopt. "De armleuning zou
alleen door een flight attendant omhoog moeten worden gezet," zegt hij.
In de praktijk doen passagiers het zelf, en het cabinepersoneel grijpt
in als de leuning op het verkeerde moment omhoog staat.
Zo gebruik je het knopje
goed
- Klap de leuning pas omhoog als het lampje van de gordels uit
is.
- Gebruik hem om op te staan, je buurman door te laten of iets uit je
tas
onder de stoel te pakken.
- Zet hem omlaag zodra de daling begint, of eerder als het
cabinepersoneel erom vraagt.
- Heb je zelf een beweegbare leuning nodig, meld dat dan als je
assistentie aanvraagt.
“De armleuning aan het gangpad moet omlaag tijdens het taxiën, opstijgen en landen”
Werkt het knopje niet, dan zit je dus op een van de stoelen die het
zonder moeten doen. Dat is ongeveer de helft.
Meer weten?