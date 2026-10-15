Je zit aan het gangpad en de buitenste armleuning drukt in je zij. Omhoog trekken lukt niet, want hij zit vast. Bij veel vliegtuigen zit onder die leuning een klein knopje of palletje, vlak bij het scharnier tegen de rugleuning. Druk je het in, dan klapt de leuning omhoog, schrijft Panorama.

Zo vind je het knopje

Voel met je vingers aan de onderkant van de armleuning, helemaal achteraan bij het scharnier. Het knopje is langwerpig en klein, en je ziet het meestal niet zitten. Druk het in en duw de leuning omhoog. Hij komt dan rechtop naast de rugleuning te staan.

Lukt het niet, dan heeft jouw stoel waarschijnlijk geen beweegbare leuning. Lang niet elke gangpadstoel heeft er een.

“De armleuning zou alleen door een flight attendant omhoog moeten worden gezet”

Het knopje is bedoeld voor passagiers in een rolstoel

Het mechanisme is er voor reizigers die slecht ter been zijn. Zij gaan aan boord in een smalle boordrolstoel, die door het gangpad past. Met de leuning omhoog kunnen ze vanuit die rolstoel opzij in hun stoel schuiven, zonder dat iemand ze over een vaste leuning hoeft te tillen.

In de Verenigde Staten is dat geregeld in een federale regel, 14 CFR 382.61. Vliegtuigen met 30 stoelen of meer moeten op minstens de helft van de gangpadstoelen een beweegbare armleuning hebben, in de rijen waar passagiers met een beperking mogen zitten. Bestaande toestellen hoeven niet te worden omgebouwd. Wel moeten nieuwe vervangende gangpadstoelen zo'n leuning krijgen.

Geldt dat ook voor jouw vlucht naar Málaga?

Voor buitenlandse maatschappijen geldt de Amerikaanse regel alleen op vluchten die in de VS beginnen of eindigen. Op een vlucht van Eindhoven naar Málaga hoeft de leuning dus niet beweegbaar te zijn. Toch zit het knopje ook in veel Europese toestellen. Boeing en Airbus bouwen vliegtuigen die overal ter wereld moeten kunnen vliegen, schrijft Panorama. Of jouw stoel het heeft, hangt af van de cabine die de maatschappij heeft besteld.

KLM schrijft op haar site dat ze "een aantal gangpad- en middenstoelen met verschuifbare armleuningen" heeft. Heb je zo'n stoel nodig, neem dan contact op met KLM over je zitplaats.

Hier zit hij meestal niet

Nooduitgang: in die rijen mogen geen passagiers met een mobiliteitsbeperking zitten, dus de regel geldt daar niet.

in die rijen mogen geen passagiers met een mobiliteitsbeperking zitten, dus de regel geldt daar niet. Raamstoel: de regel gaat alleen over gangpadstoelen.

de regel gaat alleen over gangpadstoelen. Voorste rij met een wand ervoor: daar zitten het klaptafeltje en het scherm vaak in de armleuning, die daardoor vastzit.

Bij taxiën, opstijgen en landen moet hij omlaag

Met de leuning omhoog pak je makkelijker je tas uit het bagagevak of laat je je buurman naar het toilet. Over deze leuning hoef je niet te onderhandelen, anders dan over de middelste armleuning

De hele vlucht omhoog laten staan mag niet. "De armleuning aan het gangpad moet omlaag tijdens het taxiën, opstijgen en landen," zegt Alastair Hamilton van Collins Aerospace, een van de grootste makers van vliegtuigstoelen, tegen Reader's Digest. Een omhoogstaande leuning kan volgens hem in een noodsituatie in de weg zitten en de evacuatie vertragen. Bij een harde landing houdt de leuning je bovendien op je plek, schrijft Panorama.

Volgens Hamilton is het knopje met opzet verstopt. "De armleuning zou alleen door een flight attendant omhoog moeten worden gezet," zegt hij. In de praktijk doen passagiers het zelf, en het cabinepersoneel grijpt in als de leuning op het verkeerde moment omhoog staat.

Zo gebruik je het knopje goed

Klap de leuning pas omhoog als het lampje van de gordels uit is.

Gebruik hem om op te staan, je buurman door te laten of iets uit je tas onder de stoel te pakken.

Zet hem omlaag zodra de daling begint, of eerder als het cabinepersoneel erom vraagt.

Heb je zelf een beweegbare leuning nodig, meld dat dan als je assistentie aanvraagt.

“De armleuning aan het gangpad moet omlaag tijdens het taxiën, opstijgen en landen”

Werkt het knopje niet, dan zit je dus op een van de stoelen die het zonder moeten doen. Dat is ongeveer de helft.

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