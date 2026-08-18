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De catering van KLM wordt behoorlijk duur

Economie
door Ans Vink
dinsdag, 18 augustus 2026 om 12:14
ANP-200848188
KLM voert betaalde catering in op Europese vluchten in economy class. Reizigers krijgen voortaan geen gratis broodje of drankje meer, maar kunnen aan boord iets kopen uit het nieuwe aanbod van Grand Café KLM.
De prijzen zijn fors: KLM vraagt vanaf oktober 7 euro voor een wijntje op Europese vluchten, zo blijkt uit de menukaart. De luchtvaartmaatschappij wil 100 miljoen euro aan extra inkomsten genereren met de introductie van betaalde catering in plaats van de huidige gratis boterham met kaas.
KLM volgt daarmee een trend die al langer zichtbaar is bij prijsvechters en diverse Europese concurrenten. KLM wil met de wijziging het aanbod aan boord vernieuwen, maar voor passagiers betekent het vooral dat een snack of drankje tijdens de vlucht een extra kostenpost wordt.

Nieuw menu aan boord

Het nieuwe concept heet Grand Café KLM en bestaat uit een assortiment van drankjes, snacks en lichte maaltijden. De gratis service die KLM-reizigers op Europese routes gewend waren, verdwijnt daarmee in economy class.
Volgens KLM blijft op sommige vluchten wel kosteloos water beschikbaar. Ook in hogere reisklassen en op intercontinentale vluchten blijft de catering inbegrepen bij het ticket.

Extra kosten voor reizigers

De invoering van betaalde catering kan vooral gevoelig liggen bij passagiers die KLM juist kiezen vanwege de inbegrepen service. Op korte Europese vluchten is het aanbod aan boord vaak beperkt, terwijl eten en drinken op luchthavens doorgaans al duur is.
Wie kosten wil vermijden, kan daarom het beste vooraf iets meenemen. Let daarbij wel op de regels voor vloeistoffen bij de veiligheidscontrole: eten mag doorgaans mee door de controle, maar drankjes moeten na de controle worden gekocht of in een hervulbare lege fles worden meegenomen.

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