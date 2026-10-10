ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KLM-vlucht naar Panama eindigt in San José door tekort aan hotels

Samenleving
door anp
anp101026040 1
Volg ons op Google Nieuws
SAN JOSÉ (ANP) - KLM-vlucht KL757 met eindbestemming Panama-Stad is geland in de hoofdstad van Costa Rica, San José. Dat is te zien op Flightradar24 en bevestigt een woordvoerder van KLM. Eerder werd al bekend dat de vlucht een tussenstop maakte op Curaçao.
De vlucht kon echter niet op het eiland blijven, omdat er niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers, zo laat de woordvoerder weten. Het toestel vloog na de tussenstop door naar San José. Dat was voor veel passagiers ook de eindbestemming, laat de woordvoerder weten. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-Stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad.
Voor de overige passagiers, voor wie Panama de eindbestemming was, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-Stad.
Panama werd eerder vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.7. Alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen in de hoofdstad van het land werden daarom uit voorzorg stilgelegd.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-09 om 15.57.57

Een maand overwinteren in Spanje: de huurprijs vertelt maar het halve verhaal

woonkamer_thermostaat_plaid_AI

We verwarmden alleen de woonkamer — dit scheelde het op de energierekening

download (1)

Wat verdient een Uber-chauffeur? Dit blijft er echt over

generated-image (16)

Gekrabbel in je plafond? Zo herken je de ongenode gast — en wat je eraan mag doen

254230391_m

Diëtist legt uit: zo krijg je met voeding je cholesterol en bloeddruk omlaag

download (2)

Lekkerdere stamppot met deze simpele kooktruc — maar let op het zout

Loading