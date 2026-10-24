Je overwintert aan de Costa del Sol of in Valencia en vliegt altijd met Ryanair vanaf Brussels Airport. Kun je dat deze winter nog doen? Nee. Vanaf zondag 25 oktober vliegt Ryanair niet meer van Zaventem naar Málaga, Barcelona, Madrid en Valencia, en ook niet van Charleroi naar Oviedo, meldt inSpanje.nl

Voor veel Nederlanders die naar Spanje gaan, zijn Zaventem en Charleroi gewone vertrekpunten. Wie op een van deze routes had geboekt, moet deze winter een andere maatschappij of luchthaven zoeken, of een vlucht met overstap nemen.

Op Zaventem blijft alleen Dublin over

De vijf Spaanse routes zijn een deel van een grotere ingreep. Topman Michael O’Leary maakte op dinsdag 20 oktober in Brussel bekend dat Ryanair ongeveer twintig routes vanaf de twee Belgische luchthavens schrapt. Volgens de maatschappij gaat het om 1,1 miljoen stoelen. De wijzigingen gelden voor de winterdienstregeling 2026-2027, die tot eind maart loopt.

Zaventem: Málaga, Barcelona, Madrid en Valencia verdwijnen. Ook Porto, Rome en Marrakesh gaan eruit. Volgens TravMagazine houdt Ryanair daar alleen de lijn naar Dublin over.

Málaga, Barcelona, Madrid en Valencia verdwijnen. Ook Porto, Rome en Marrakesh gaan eruit. Volgens TravMagazine houdt Ryanair daar alleen de lijn naar Dublin over. Charleroi: dertien routes vervallen, waaronder Asturias (Oviedo), Dubrovnik, Nîmes en Newcastle.

dertien routes vervallen, waaronder Asturias (Oviedo), Dubrovnik, Nîmes en Newcastle. Vloot: in Charleroi gaat Ryanair van 19 naar 13 toestellen, meldt de Belgische Radio-Unie. Vanaf die luchthaven blijven nog 75 bestemmingen over.

Let dus goed op welke luchthaven er op je boeking staat. Brussels Airport en Charleroi zijn twee verschillende luchthavens. Dat Ryanair stopt met Zaventem-Málaga, wil volgens Euro Weekly News niet zeggen dat de maatschappij helemaal niet meer tussen Málaga en België vliegt.

Ryanair wijst naar de Belgische vliegtaks

Ryanair geeft de Belgische vliegtaks de schuld van de ingreep. Over de bedragen verschillen de bronnen. Volgens inSpanje.nl ging de taks voor vluchten van meer dan 500 kilometer in 2025 van twee naar vijf euro per vertrekkende passagier, en wordt hij vanaf januari 2027 zeven euro. Ryanair zelf zet het begin van 2025 af tegen 2027 en spreekt van een stijging van 2 naar 7 euro, ofwel 250 procent.

Voor Nederlanders blijft Brussel toch goedkoop. In Nederland betaalt elke vertrekkende passagier nu €30,25 vliegbelasting, waar ook naartoe, schrijft Up in the Sky. Dat is ruim vier keer zoveel als een Belg vanaf 2027 betaalt.

Alicante blijft zoals het was

Niet elke Spaanse luchthaven levert in. Voor Alicante maakte Ryanair op 21 oktober een winterschema bekend met 79 routes en ruim 3,3 miljoen stoelen tot eind maart 2027. De Spaanse nieuwssite TodoAlicante schrijft dat dit vrijwel hetzelfde is als vorige winter. Er staan wel 15 toestellen op het vliegveld in plaats van 16. Er komen vier nieuwe routes bij: Catania, Venetië, Friedrichshafen en Saarbrücken.

Geboekt? Dit zijn je rechten

Heb je deze winter een Ryanair-ticket tussen België en Valencia, Madrid, Barcelona, Málaga of Asturias? Dan moet de maatschappij je in de regel een andere vlucht geven of je geld terugbetalen, schrijft SpanjeVandaag. Of je ook een vergoeding krijgt, hangt af van hoe lang voor vertrek Ryanair de annulering heeft gemeld. Kijk daarom in je mail en in de app.

Er zijn ook andere opties. Volgens TravMagazine vliegen andere maatschappijen naar vrijwel alle geschrapte bestemmingen vanaf Zaventem. Brussels Airlines heeft meer vluchten naar Málaga aangekondigd. Volgens SpanjeVandaag gaat het wel om de zomer van 2027, dus dat lost het gat deze winter niet op. Woon je in het zuiden van Nederland? In augustus schreef Reishacker dat Ryanair vanaf Eindhoven onder meer naar Málaga vliegt, en Transavia naar Málaga, Alicante en Valencia.

Je ticket is maar één deel van de kosten van een winter in het zuiden. Wat er verder bij komt, lees je in ons stuk „Een maand overwinteren in Spanje: wat kost het écht als je Nederlandse lasten doorlopen?”.

Worden tickets echt 20 procent duurder?

Op dezelfde persconferentie in Brussel waarschuwde O’Leary dat vliegtickets in Europa duurder worden. Hij noemde 10, 15 en mogelijk zelfs 20 procent. Volgens Business AM wijst hij vooral naar brandstof. Veel maatschappijen, ook Ryanair, hebben hun kerosine tot eind 2026 voordelig ingekocht, maar die afspraken lopen grotendeels af in april 2027. Hogere belastingen en minder stoelen in de markt zouden de prijs verder opdrijven.

Je gaat de komende twaalf maanden de grootste stijging van vliegtarieven zien, zou ik zeggen, in de geschiedenis van Europa. - Michael O’Leary, topman van Ryanair, volgens The Irish Times (vertaald)

You’re going to see the biggest increase in airfares, I would say, in history in Europe in the next 12 months - Origineel in het Engels

Dit is een voorspelling en nog geen feit. Spanjeportaal benadrukt dat het niet gaat om een aangekondigde verhoging van 20 procent op alle Ryanair-vluchten. O’Leary verwacht dat je het vooral in de zomer gaat merken. Travel Focus wijst erop dat een maatschappij die klaagt over belastingen er belang bij heeft om die zo groot mogelijk te laten lijken.